2019/12/09 | 17:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسمه: نحترم جهود التحقيق باستهداف منزل الصدر ونراقبه تحسباً لحرفه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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