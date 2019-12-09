2019/12/09 | 17:41 - المصدر: الغد برس

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مجلس المفوضين يعلق كافة مظاهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانس

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مجلس المفوضين يعلق كافة مظاهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان

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