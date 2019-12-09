العمليات المشتركة تكشف حقيقة صدور قرار بسحب جميع فصائل الحشد الشعبي من بغداد

2019/12/09 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، حقيقة صدور أوامر بسحب جميع فصائل الحشد الشعبي من الع...





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