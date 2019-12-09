بالتفاصيل.. تعرض فنان سوري لاعتداء مسلح في السويداء

2019/12/09 | 17:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض فنان سوري – مخرج مسرحي – لحادث اعتداء قاس على مفترق طريق القريا – بصرى الشام – بكا في ريف محافظة السويداء الجنوبي الغربي ....

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