الشرطة الاتحادية تعلن القبض على إرهابيين وضبط صواريخ في الحويجة

2019/12/09 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن إلقاء القبض على إرهابيين وضبط صواريخ في قضاء الحويجة جنوبي كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قطعات الفرقة الثالثة شرطه اتحادية وتشكيلاتها باشراف قائد الفرقة وآمري التشكيلات والوحدات باشرت بواجب تفتيش وتطهير المناطق والقرى في قضاء الحويجة من مخلفات داعش الإرهابي ضمن الصفحة الثانية من ( عمليات إرادة النصر السابعة) والتي انطلقت يوم أمس".

وأضافت أن "الواجب أسفر عن تفتيش وتطهير ( ٥٢ ) قرية وتفكيك وإتلاف ( ١١١ ) عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، فضلاً عن العثور على ثلاثة صواريخ كاتيوشا، والعثور على أربعة صواريخ قاذفة RBG7، بالإضافة إلى العثور على أربعة مقذوفات طائرة مسيرة".وأوضحت القيادة، أنه "تم العثور على ثمانية مساطر تفجير، وتدمير وردم نفق وخندق شقي، فضلاً عن إلقاء القبض على (١٥) من المطلوبين وفق مواد مختلفة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين".

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