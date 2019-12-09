رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في العراق يكذب مكتب عبد المهدي: شاهد الصورة

2019/12/09 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كذب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هيث ،اليوم الاثنين، بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي معلقا على تغريدة لحساب رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي نُشرت قبل عدة ساعات “هذا اللقاء عُقد في 13 نوفمبر، لم يلتقي أي سفير من الاتحاد الأوروبي بعادل […]

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