في لقاء استمر ساعة ونصف: بلاسخارت تلتقي الشابندر فور انتهاء اجتماعها مع برهم صالح

2019/12/09 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، اليوم الاثنين، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.واستمرت الزيارة حوالي ساعة و نصف تداول فيها الشابندر الحديث مع بلاسخارت حول اخر المستجدات في ساحات التظاهر و سبل التعاون مع الأمم المتحدة لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين “.كما شهد اللقاء” بحث الية الأسراع بتشكيل حكومة عراقية قادرة على […]

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