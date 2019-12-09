تشيلسي يتلقى خبراً ساراً على مستوى خط دفاعه

2019/12/09 | 18:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلقى نادي تشيلسي الانجليزي، اليوم الاثنين، خبراً ساراً بعودة مدافعه روديجر الى صفوف الفريق بعد تعافيه من الاصابة.

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