الاتحاد العراقي يقرر إيقاف الدوري الممتاز لكرة القدم

2019/12/09 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

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قرر إتحاد الكرة في بيان مقتضب اليوم الاثنين 9/12/2019 إيقاف منافسات الدوري العراقي الممتاز نهائياً حتى عودة الحياة الى طبيعتها في العراق.

يذكر ان

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