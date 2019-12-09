رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد

2019/12/09 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، عدداً من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي

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