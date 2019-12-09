2019/12/09 | 18:12 - المصدر: الغد برس

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المتحدث باسم الدفاع : أنباء سحب الحشد الشعبي من بغداد نقلت من مصد

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المتحدث باسم الدفاع : أنباء سحب الحشد الشعبي من بغداد نقلت من مصدر مفبرك

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