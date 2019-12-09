2019/12/09 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل ..رئيس الجمهورية برهم صالح يبحث مع رؤساء الكتل النيابية الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

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