2019/12/09 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود فيلم ( الغراب الابيض) حكاية راقص البالية السوفياتي رودولف نورييف الذي لجأ إلى فرنسا ـ"الغراب الأبيض"هو تعبير روسي يستخدم هذا المصطلح لوصف شخص غير اعتيادي، شخص مدهش ، لايشبه الاخرين ، شخص إستثنائي ، وهذا - الوصف المثالي اختير عنواناَ لفيلم يجسد حياة نجم الباليه السوفياتي(رودولف نورييف)، أشهر الراقصين في التاريخ وبعد 26 عاما على وفاته ، وهوالنجم الذي تجاوزت شهرته حدود الباليه ، بل كان أح......

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