تعرف على اسباب بحة الصوت المصاحبة للإنفلونزا وعلاجها

2019/12/09 | 18:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بحة الصوت وعدم القدرة على الكلام من الأعراض الشائعة خلال نزلات البرد، ونشرت مجلة طبية تقريرا عن أفضل علاج لتلك الحالة.

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