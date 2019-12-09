السفارة الامريكية تحذر رعايها من تظاهرات يوم غد

2019/12/09 | 18:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت السفارة الامريكية لدى بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها من تظاهرات يوم غد المزمع انطلاقها في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

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