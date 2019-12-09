المسؤولية والمساءلة.. لقمان الفيلي

2019/12/09 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب لقمان عبد الرحيم الفيلي: من الطبيعي للبلدانِ انً تواجه محنا او انتكاسات مختلفة مثلما نواجه في العراق، وعندما تنتهي من محنة معينة تحاول ان تراجع أداءها في كيفية تعاطيها مع المِحنة وتشخيص مكامن الخلل الذي سبب المِحنة ومكامن القوة التي ساعدتها على تجاوزها.وفِي الاعم الأغلب تحصل مراجعات، من قبل مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين وقضائيين، […]

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