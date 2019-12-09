برهم صالح يحسم الجدل بشأن الانتخابات المبكرة: الحكومة الجديدة ستكون “مؤقتة”

2019/12/09 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، التزامه بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة مرضي عليه من قبل الشعب.وذكر المكتب الإعلامي لصالح، في بيان، أن “رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، عدداً من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب”.وأضاف البيان، أن اللقاء “تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في […]

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