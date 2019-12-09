2019/12/09 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل ..



الرئيس برهم صالح ورؤساء الكتل النيابية يؤكدون على تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين و الأمن العام

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