فوضى امنية ونهبك للبنك المركزي!.. الخزعلي “قلق” من تظاهرات الغد بالتزامن مع بيان خطير للمتظاهرين

2019/12/09 | 18:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق حذر الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ،اليوم الاثنين، من حدوث فوضى امنية في بغداد، بالتزامن مع التظاهرات المزمع خروجها يوم غداً الثلاثاء.اليوم العالمي لحقوق الانسان الخزعلي قال في كلمة له امام حشد من انصاره، ان التظاهرات التي ستخرج في اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف 10 ديسمبر 2019 ستستغل في […]

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