كوريا الشمالية تحذر ترامب من عواقب كارثية

2019/12/09 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

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حذر مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى، رئيس امريكا دونالد ترامب من "استخدام لغة مسيئة قد تهين" الزعيم الكوري الشمالي

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