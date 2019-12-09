2019/12/09 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكر موقع "القناة السابعة الإسرائيلي" أن اللواء إحتياط يتسحاق بريك حذّر مندوب شكاوى الجنود سابقاً، خلال مؤتمر لصحيفة "مكور ريشون" من عدم جهوزية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لواء احتياط في الكيان الصهيوني: جيشنا غير جاهز لحرب وصواريخنا ليست جاهزة لاستقبال الصواريخ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لواء احتياط في الكيان الصهيوني: جيشنا غير جاهز لحرب وصواريخنا ليست جاهزة لاستقبال الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).