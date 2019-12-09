التيار الصدري يعقب ببيان بعد اجتماع لرئيس الجمهورية وقادة الكتل

2019/12/09 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أدلى التيار الصدري، الإثنين (9 كانون الأول 2019) بأول موقف رسمي عقب على اجتماع جمع رئيس الجمهورية، برهم صالح وقادة الكتل السياسية تعهد فيه بتسمية رئيس الوزراء الجديد قبل انتهاء التوقيتات الدستورية.

وشدد رئيس الهيأة السياسية بالتيار الصدري، نصار الربيعي، في بيان موجز على "ضرورة أن يكون ترشيح رئيس مجلس الوزراء من ساحات الاعتصامات والتظاهرات وفقا للمواصفات والشروط الموضوعة من قبلهم".

قبيل ذلك، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، التزامه بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة مرضي عليه من قبل الشعب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الاخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، عدداً من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب".

وأضاف البيان، أن اللقاء "تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية، كفوء ومرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة".

وبحسب البيان، شدد الاجتماع على "رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام، والتأكيد على تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام، وكما تم التأكيد على متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون".

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