برهم صالح مع قادة الكتل السياسية نقلا عن مصادر خاصة : الرئيس يتحدث عن خيار خارطة الطريق وصعوبة التكليف

2019/12/09 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قال سياسي بارز مشارك في اجتماع قادة الكتل السياسية في بغداد مساء اليوم الاثنين ان الرئيس برهم صالح طرح على الكتل السياسية بطريقة ليست مباشرة عن امكانية خيار ” خارطة الطريق ” وهو ما يقصد به ان يقوم هو بادارة الحكومة استنادا الى الدستور بسبب غياب رئيس وزراء مكلف .وقال المصدر […]

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