تحذير وتوجيه من سفارة واشنطن ببغداد يتعلق بتظاهرات يوم غد: راقبوا وسائل الإعلام

2019/12/09 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الاميركية في العاصمة بغداد، الاثنين، بياناً بصيغة تحذير بشأن تظاهرات يوم غد الثلاثاء في بغداد.وقالت السفارة في بيانها، إنه “وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019.وقد يلاحظ المواطنون الأمريكيون وجوداً أمنياً مكثفاً”.وأضافت، “كما وقد قرر رئيس الوزراء العراقي ان يكون يوم الثلاثاء الموافق […]

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