فلاح أمين الرهيمي - الدولة وسلطاتها ومسؤولية كل واحده منها مع الشعب

2019/12/09 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في العصور الوسطى من تاريخ أوربا كانت الدولة ضبابية الشكل والحكم الدكتاتوري هو السائد في أنظمتها وقد برز مفكرون حركت ضمائرهم وشعورهم الأوضاع السيئة التي كان يعيش فيها الشعب فاجتهد البعض منهم بعد أن أدركوا أن الخلل في الدولة وليس بالشعب لأن الدولة كيف ما تكون يكون الشعب لأن الدولة تمتلك السلطة والقوة والإعلام التي تستطيع من خلاله فرض سلطتها ودكتاتوريتها على الشعب لا يوجد حسيب أو رقيب على تصرفها أو س......

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