السفارة الامريكية ببغداد تصدر تنبيها امنيا عاجلا باستثناء اقليم كوردستان

2019/12/09 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت السفارة الامريكية مساء اليوم الاثنين، تنبيها للمواطنين الأمريكيين بخصوص المظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الثلاثاء.ووجه التنبيه العاجل للرعاية الامريكان في بغداد والمدن الرئيسية الأخرى، بإستثناء إقليم كوردستان العراق.واضاف، "وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019.قد يلاحظ المواطنون الأمريكيون وجوداً أمنياً مكثفاً.كما وقد أعلن رئيس الوزراء ان يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الاول ديسمبر عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش.حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية و حدوث اضطرابات مرورية".وتابع، "الإجراءات الواجب اتخاذها:• وفقًا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر ايارمايو 2019، ينصح بعدم السفر الى العراق• تجنب مناطق المظاهرات• الامتثال لتوجيهات السلطات• مراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على اخر الاخبار

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