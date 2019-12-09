العمليات المشتركة تعلن خلاصة عمليات إرادة النصر السابعة

2019/12/09 | 19:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما عهد أبناء الشعب العراقي الكريم همة وعزيمة قواتنا المسلحة ، ها هم الإبطال ينهون اليوم المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر والتي انطلقت يوم السابع من كانون الأول الجاري و بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة ، وأشراف قيادة العمليات المشتركة ، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي ، وقد اشترك في هذه المرحلة القطعات الاتية :أ‌- قيادة عمليات صلاح الدين1- القطعات المشتركةأولا.فوج سوات مديرية شرطة صلاح الدينثانيا.الفوج التكتيكي م...

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