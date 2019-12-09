الخارجية: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه كممر لإيذاء دول الجوار

2019/12/09 | 19:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الخارجية، ان "العراق لن يسمح أن تستخدم أراضيه كممر لايذاء دول الجوار".

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