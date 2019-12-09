المركزي العراقي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الاثنين

2019/12/09 | 19:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك المركزي العراقي، قيمة مبيعاته في مزاد العملة الأجنبية لليوم الإثنين.

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