2019/12/09 | 19:08 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف البنك المركزي العراقي، قيمة مبيعاته في مزاد العملة الأجنبية لليوم الإثنين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الاثنين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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