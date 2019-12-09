2019/12/09 | 19:08 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه رسمي بعدم تدخل الحشد في قضايا الأمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه رسمي بعدم تدخل الحشد في قضايا الأمن) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه رسمي بعدم تدخل الحشد في قضايا الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).