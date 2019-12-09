أربيل تتفق مع شركة يابانية على انشاء مشروع للمياه بملياري دولار

2019/12/09 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة أربيل، توقيعها عقدا مع شركة يابانية، لإنشاء مشروع للمياه في المحافظة، بمبلغ ملياري دولار.

وأوضح وزير البلديات في الإقليم ساسان عوني في تصريح عقب توقيع العقد، ان المشروع سينفذ على اربع مراحل، تكتمل المرحلة الأولى منه خلال ثلاثة أعوام، وبمبلغ ثلاثمئة مليون دولار، فيما أكد محافظ أربيل فرست صوفي ان المشروع سيعالج المياه الثقيلة، وينهي المخاوف الصحية والبيئية في المحافظة.

من جهته صرح ممثل الشركة اليابانية، بأن المشروع يتضمن انشاء محطة للمياه الثقيلة، على بعد أحد عشر كيلومترا من مركز المحافظة، ويعالج اكثر من مئة الف متر مكعب من المياه الثقيلة في اليوم الواحد، وسينفذ في اطار قرض ياباني.

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