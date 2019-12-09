المكالمة الثانية ميزة جديدة من

2019/12/09 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت شركة "واتساب" عن إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة

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