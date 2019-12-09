الهيئة السياسية للتيار الصدري تؤكد ضرورة ترشيح رئيس وزراء من ساحات التظاهرات

2019/12/09 | 19:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، اليوم الاثنين، ضرورة ترشيح رئيس وزراء من ساحات التظاهرات.

وقال الربيعي في بيان مقتضب تلقته "الغد برس"، انه "ضرورة ان يكون ترشيح رئيس مجلس الوزراء من ساحات الاعتصامات والتظاهرات وفقا للمواصفات والشروط الموضوعة من قبلهم".

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