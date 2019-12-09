عبدالكريم خلف: صدور اوامر للحشد بعدم التدخل بأي عملية تخص التظاهرات

2019/12/09 | 19:13 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، اليوم الاثنين، عن صدور اوامر عليا للحشد الشعبي بعدم القيام بأي فعالية بدون صدورها عن طريق اللقائد العام او قيادة الحشد.

وقال خلف في تصريح لـ"الغد برس"، إن"اوامر عليا صدرت الى الحشد الشعبي بعدم القيام بأي فعالية دون توجيهات القائد العام للقوات المسلحة او قيادة الحشد".

وأضاف أن"التعليمات تتضمن أيضا بقاء قوات الحشد الشعبي في أماكنها كما كانت قبل التظاهرات ولاتتحرك الا بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، كذلك صدور اوامر لها بعدم التدخل بأي عملية تخص التظاهرات".

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