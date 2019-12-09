2019/12/09 | 19:16 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنبذ العنف ضد المتظاهرين .. الديوانية تطلق مارثون الحرية” بنسخته الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لنبذ العنف ضد المتظاهرين .. الديوانية تطلق مارثون الحرية” بنسخته الأولى) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لنبذ العنف ضد المتظاهرين .. الديوانية تطلق مارثون الحرية” بنسخته الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).