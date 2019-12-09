فريق الجوية يجري اول وحدة تدريبية في تونس قبل ملاقاة مولودية الجزائري

2019/12/09 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجرى فريق الجوية بكرة القدم، الاثنين، أول وحدة تدريبية بمعسكره في تونس قبل لقاء فريق مو...





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