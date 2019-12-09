رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في كربلاء المقدسة

2019/12/09 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، برفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية بمحافظة كربلاء المقدسة....

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