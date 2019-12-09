غداً.. إشراقة النصر

2019/12/09 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل العراقيون يوم غد بالذكرى الثانية ليوم النصر، وهي ذكرى عزيزة على العراقيين، انتصرت فيها إرادة الخير على إرادة الشر وتم الإعلان عن طرد عصابات داعش الإرهابية من كامل التراب العراقي وانهيار دولتهم المزعومة.

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