2019/12/09 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن نتائج المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر، مشيرة الى تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين، فضلا عن العثور على 164 عبوة ناسفة و 76 قنبرة هاون.

وقالت الخلية في بيان نقلته عن قيادة العهمليات المشتركة وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، "كما عهد أبناء الشعب العراقي الكريم همة وعزيمة قواتنا المسلحة، ها هم الإبطال ينهون اليوم المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر والتي انطلقت يوم السابع من كانون الأول الجاري و بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة ، وأشراف قيادة العمليات المشتركة ، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وأضافت، "اشترك في هذه المرحلة قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المشتركة وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين والفوج التكتيكي مديرية شرطة صلاح الدين، واللواء 88 حشد شعبي، واللواء 21 حشد شعبي".وأوضحت، أن "نتائج المرحلة السابعة من عملية أرادة النصر كانت تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، فضلا، عن القاء القبض على 21 مطلوبا، وتفجير 54 عبوة ناسفة، والعثور على 164 عبوة ناسفة و4 اكياس تحتوي مادة اليوريا و76 قنبرة هاون، فضلا عن العثور على حزامين ناسفين"، لافتة الى أن "قواتنا الأمنية ستبقى بجميع صنوفها عين العراق من اجل سلامة الوطن وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه وتطهير الأرض من مخلفاته بشكل تام".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن نتائج المرحلة السابعة من عملية 'ارادة النصر' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تعلن نتائج المرحلة السابعة من عملية 'ارادة النصر' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).