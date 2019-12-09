كتائب حزب الله: هؤلاء متورطون بما جرى في السنك

2019/12/09 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، ابو علي العسكري، ايوم الاثنين، تفاصيل ما جرى في المنطقة المحيطة بجسر السنك وساحة الخلاني.

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