2019/12/09 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبيدي يقص شريط بطولة شهداء الوطن بفوز على التعاون بغداد – رحيم الدراجي قص فريقا التعاون والعبيدي شريط البطولة الكروية للفرق الشعبية تحت شعار ( شهداء الوطن في انتفاضة تشرين ) التي تشارك فيها عشرة منتخبات هم البافاري قطاع 79 النوارس قطاع 21 النوارس قطاع 62 الامل قطاع 15 الحبيبية، منتخب الحميدية، فريق الشهيد وسام […]

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