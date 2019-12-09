2019/12/09 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تسقط السعودية بتكتيك سوزا وتحصد النجمة الأولى خيبة كروية لمنتخبنا وخروج مر من خليجي 24 الناصرية – باسم الركابي دعونا ان نحيي منتخب البحرين والدور الكبير والمهم الذي لعبه المدرب سوزا ولاعبي الفريق في الحصول على لقب نهائي خليجي24 بالفوز على منتخب السعودية بهدف اللاعب محمد الرميحي التي جرت أمس الاول بقطر لتضفي أهمية […]

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