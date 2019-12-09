2019/12/09 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحمر يدخل تاريخ البطولة والسعودية تنال الوصافة فرحة عارمة لجماهير البحرين عقب التتويج باللّقب الخليجي الأول { المنامة – وكالات: بمجرد تتويج منتخب البحرين بلقب خليجي 24 عقب فوزه على شقيقه السعودي، نزلت الآلاف من جماهير البحرين إلى شوارع العاصمة المنامة، احتفاء بالإنجاز الفريد الذي تحقق أخيرا بعد سنوات طويلة من السعي للفوز بهذا الكأس […]

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