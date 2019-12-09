عبد المهدي يصدر قرارات بشأن الحشد الشعبي

2019/12/09 | 19:33 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن صدور قرارات جديدة تخص الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.وقال إن “القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن”.وأضاف أن “القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة ...

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