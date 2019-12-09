متظاهرو ساحة التحرير يدعون الى رفض مرشحي الاحزاب وعدم دخول الخضراء

2019/12/09 | 19:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا متظاهرو ساحة التحرير في بيان مشترك الى رفض مرشحي الاحزاب السياسية لرئاسة الوزراء وعدم دخول المنطقة الخضراء.

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