بالفيديو.. بيروت تغرق بمياه الأمطار

2019/12/09 | 19:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} طافت العاصمة اللبنانية بيروت الاثنين بمياه الأمطار المستمرة منذ الصباح، حيث علقت السيارات في شوارع العاصمة وتدفقت المياه إلى داخل صالات مطار بيروت الدولي.

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