اصغر قادة العالم في رسم توضيحي.. من هي سانا مارين؟

2019/12/09 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سانا مارين أصغر رئيس وزراء في تاريخ فنلندا بعيد فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.وفازت مارين بهامش ضيق لتخلف انتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.فنلندا: سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد”.ادناه رسم يعرض أصغر قادة العالم وذلك بعد انتخاب وزيرة […]

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