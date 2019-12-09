“صنع في العراق”.. حملة تنطلق من رحم ساحة التحرير لدعم المنتوج الوطني

2019/12/09 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، حملة لدعم المنتوج الوطني تحت عنوان “صنع في العراق”.وتداول المتظاهرون الحملة ضمن مقطع فديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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