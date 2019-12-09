الشيخ الأمين يحضر عزاء الشهيد

2019/12/09 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حضر اليوم الاثنين الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي مجلس عزاء الشهيد احمد المهنا اللامي المقام في حسينية الزوية

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