2019/12/09 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، مساء الاثنين، عن إلقاء القبض على منهم مطلوب بقضية سرقة مبلغ 550 مليون دينار.

وقال المصدر في تصريح لـ

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